27 января 2020



В Орле в течение года отремонтируют 22 дорожных объекта

В этом году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети (УДС) города Орла на 2020-2022 годы» в порядок приведут 22 объекта.

По информации администрации города Орла, ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Линейной.
Асфальтобетонным гранулятом заполнят неровности на следующих улицах:

  • ул. Текстильной,
  • ул. Электровозной (от ул. Тульской до д. № 53),
  • ул. Серпуховской (от ул. Электровозной до ул. Деповской),
  • ул. Шульгина (от ул. Электровозной до ул. Контактной),
  • ул. Крестьянской (от ул. Электровозной до ул. Деповской),
  • ул. Контактной,
  • пер. Половецкого,
  • ул. Лужковской (от д. № 1 до д.№ 52),
  • ул. Тамбовской,
  • ул. 6-ой Орловской дивизии,
  • пер. Островского.

    Отремонтируют тротуары:

  • по ул. Латышских стрелков (от д. № 61а до ул. Авиационной),
  • по четной стороне ул. Плещеевской,
  • по Наугорскому шоссе (от д. № 102 до границы города Орла),
  • по ул. 1-ой Посадской (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской),
  • по ул. Поселковой,
  • по ул. Высоковольтной,
  • по ул. Латышских стрелков (от д. № 61а до ул. Авиационной).

Также в Орле появятся парковки по следующим адресам:

  • ул. Правый берег реки Орлик в районе сквера В.В. Маяковского,
  • ул. Правый берег реки Орлик в районе сквера Н. С. Лескова,
  • ул. Правый берег реки Орлик в районе д. № 2 по ул. 1-ой Пушкарной.

Ремонт улично-дорожной сети в 2020 году будет производиться за счет средств Дорожного фонда Орловской области и  бюджета города Орла. Площадь отремонтированных объектов составит 46 923 кв. м.

 

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Опубликовано 27 Янв 2020 в 14:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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