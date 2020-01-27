В Орле в течение года отремонтируют 22 дорожных объекта

В этом году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети (УДС) города Орла на 2020-2022 годы» в порядок приведут 22 объекта.

По информации администрации города Орла, ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Линейной.

Асфальтобетонным гранулятом заполнят неровности на следующих улицах:

ул. Текстильной,

ул. Электровозной (от ул. Тульской до д. № 53),

ул. Серпуховской (от ул. Электровозной до ул. Деповской),

ул. Шульгина (от ул. Электровозной до ул. Контактной),

ул. Крестьянской (от ул. Электровозной до ул. Деповской),

ул. Контактной,

пер. Половецкого,

ул. Лужковской (от д. № 1 до д.№ 52),

ул. Тамбовской,

ул. 6-ой Орловской дивизии,

пер. Островского. Отремонтируют тротуары:

по ул. Латышских стрелков (от д. № 61а до ул. Авиационной),

по четной стороне ул. Плещеевской,

по Наугорскому шоссе (от д. № 102 до границы города Орла),

по ул. 1-ой Посадской (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской),

по ул. Поселковой,

по ул. Высоковольтной,

по ул. Латышских стрелков (от д. № 61а до ул. Авиационной).

Также в Орле появятся парковки по следующим адресам:

ул. Правый берег реки Орлик в районе сквера В.В. Маяковского,

ул. Правый берег реки Орлик в районе сквера Н. С. Лескова,

ул. Правый берег реки Орлик в районе д. № 2 по ул. 1-ой Пушкарной.

Ремонт улично-дорожной сети в 2020 году будет производиться за счет средств Дорожного фонда Орловской области и бюджета города Орла. Площадь отремонтированных объектов составит 46 923 кв. м.