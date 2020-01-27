В Орле в течение года отремонтируют 22 дорожных объекта
В этом году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети (УДС) города Орла на 2020-2022 годы» в порядок приведут 22 объекта.
По информации администрации города Орла, ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Линейной.
Асфальтобетонным гранулятом заполнят неровности на следующих улицах:
- ул. Текстильной,
- ул. Электровозной (от ул. Тульской до д. № 53),
- ул. Серпуховской (от ул. Электровозной до ул. Деповской),
- ул. Шульгина (от ул. Электровозной до ул. Контактной),
- ул. Крестьянской (от ул. Электровозной до ул. Деповской),
- ул. Контактной,
- пер. Половецкого,
- ул. Лужковской (от д. № 1 до д.№ 52),
- ул. Тамбовской,
- ул. 6-ой Орловской дивизии,
- пер. Островского.
Отремонтируют тротуары:
- по ул. Латышских стрелков (от д. № 61а до ул. Авиационной),
- по четной стороне ул. Плещеевской,
- по Наугорскому шоссе (от д. № 102 до границы города Орла),
- по ул. 1-ой Посадской (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской),
- по ул. Поселковой,
- по ул. Высоковольтной,
- по ул. Латышских стрелков (от д. № 61а до ул. Авиационной).
Также в Орле появятся парковки по следующим адресам:
- ул. Правый берег реки Орлик в районе сквера В.В. Маяковского,
- ул. Правый берег реки Орлик в районе сквера Н. С. Лескова,
- ул. Правый берег реки Орлик в районе д. № 2 по ул. 1-ой Пушкарной.
Ремонт улично-дорожной сети в 2020 году будет производиться за счет средств Дорожного фонда Орловской области и бюджета города Орла. Площадь отремонтированных объектов составит 46 923 кв. м.