В Орле в уборке снега задействовано более 30 единиц техники

По информации МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», минувшей ночью областной центр убирали 16 единиц техники. На проезжей части 114 улиц и мостов, а также тротуарах 50 улиц велось разметание снега. Еще 50 объектов посыпали песко-соляной смесью, на эти цели было израсходовано 111 тонн смеси.

Днем, 18 декабря, работа бригад муниципального предприятия усилена. В содержании улично-дорожной сети задействовано 32 единицы техники: девять комбинированных дорожных машин, 13 самосвалов, семь тракторов с щетками, три фронтальных погрузчика. 85 человек чистят тротуары, подходы к мостам и остановкам общественного транспорта.

Администрация г. Орла поясняет: механизированная уборка в первую очередь ведется на тех улицах, где проходят маршруты общественного транспорта и движение автотранспорта наиболее интенсивно, также в первую очередь убирают мосты, тротуары и пешеходные зоны, а затем второстепенные дороги и дороги частного сектора.

Работа по уборке организована и во дворах многоквартирных домов. По предварительным данным, поступившим в управление городского хозяйства и транспорта, дворовые территории в зимний период убирают более 1800 дворников. Для этого также привлекается собственная техника управляющих организаций, а в случае необходимости — специализированные машины сторонних организаций.

По информации пресс-службы администрации г. Орла.

 

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Опубликовано 18 Дек 2017 в 13:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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