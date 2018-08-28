28 августа 2018



В Орле в воскресенье развернется второй фестиваль «Мода на русское» (12+)

Фестиваль «Мода на русское», открывший череду мероприятий в честь 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева, стал одним из самых ярких культурных событий прошлого года. На этот раз фестиваль пройдет под девизом «Два века с Тургеневым». Он откроется в 14 часов на вершине улицы Ленина выступлением губернаторского симфонического оркестра и воспитанниц детской хореографической школы. Потом орловцы смогут принять участие в литературном дивертисменте, читательском марафоне, мастер-классах и викторинах, потанцевать на балу под открытым небом, прогуляться по сувенирным лавкам и отведать блюда русской кухни за приятной беседой с современниками Тургенева и героями его произведений, — сообщили в пресс-службе облправительства.

В программе также игра для знатоков творчества писателя и истории Орла «Интеллектуальный градус», которая начнется в 16 часов. Запись на игру ведет в соцсетях автор проекта Михаил Есипов. А в 16.30 в кинотеатре «Победа состоится кинолекторий «От фантазии до любви. Таинственный Тургенев». Автор программы — филолог Анна Харитонова.

В 17 часов в зале областной филармонии начнется камерный спектакль «Одержимость. Джаз», в основе которого — история любви Ивана Тургенева и Полины Виардо, рассказанная на языке музыки, поэзии и актерской игры. Автор идеи — писатель, заместитель председателя Тургеневского общества в Москве Елена Ронина.

А в 19 часов на сцене Орловского академического театра им. И. С. Тургенева состоится вечер балета. Орловцы смогут увидеть Андрея Меркурьева и других звезд большого балета в программе «Признание».

Вход на все фестивальные площадки бесплатный, на балет — по пригласительным билетам, которые можно будет получить в ходе программы.

 

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Опубликовано 28 Авг 2018 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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