В Орле в замороженных блоках говядины обнаружены микробы

Cпециалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования замороженных мясных блоков говядины на различные показатели безопасности, информирует пресс-служба ведомства.

В результате экспертизы в двух образцах выявлена повышенная бактериальная обсемененность, еще в одной пробе обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Полученные результаты исследований доведены до территориального Управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) — условно выделяемая по морфологическим и культуральным признакам группа бактерий семейства энтеробактерий, используемая санитарной микробиологией в качестве маркера фекальной контаминации. Употребление продуктов, содержащих бактерии группы кишечной палочки, может способствовать пищевому отравлению.

Показатель «КМАФАнМ» (общая бактериальная обсемененность) позволяет выявить нарушение режимов хранения и транспортировки продукта, а также оценить уровень санитарно-гигиенических условий на производстве. Повышенная бактериальная обсемененность может свидетельствовать о возможной порче продукта.