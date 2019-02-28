В Орле валидаторы в общественном транспорте оборудуют чековыми лентами

28 февраля на еженедельном совещании главы администрации Орла Александра Муромского обсуждались жалобы граждан на работу общественного транспорта, в том числе невозможность контролировать списание платы за проезд. В частности, имеются факты единовременного списания нескольких транзакций при оплате банковской картой с терминалов Регионального информационного центра Орловской области (РИЦ).

Ситуацию прокомментировал Владимир Емельянов, заместитель генерального директора РИЦ. У части перевозчиков отсутствуют чековые ленты, поэтому пассажиру трудно проконтролировать списание платы за проезд. По итогам встречи отдела транспортного обслуживания населения и связи с представителями РИЦ и перевозчиками, которая прошла вчера 26 февраля, было решено в обязательном порядке оснастить терминалы чековыми лентами.

Также начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов сообщил, что информация о несоблюдении графиков движения автобусов в микрорайоне «Новая Ботаника», 909 квартале, в районе Орловского завода силикатного кирпича, проверялась сотрудниками отдела организации транспортного обслуживания населения и связи.

По итогам рейда ряду индивидуальных предпринимателей выставлены претензии и штрафные санкции. На данный момент два перевозчика находятся под угрозой расторжения договоров.

Ванифатову поручили взять на контроль маршрут №10 «ОАО «Северсталь-метиз» — Наугорское шоссе», по работе которого поступает большое количество жалоб — автобусы останавливаются не на всех остановках, информирует пресс-служба администрации Орла.