В Орле Васильевскую переименовали в улицу Обещаний Клычкова. Ночью там внезапно возобновили ремонт

Молодёжное движение «Время и общественное сетевое движение «Открытая Россия» подарили врио губернатора Андрею Клычкову целую улицу в Орле. На домах, заборах и самых крупных ямах на проезжей части активисты разместили таблички с новым названием. Как они сами пояснили причину переименования в соцсети ВК: «Ранее Андрей Клычков отвечал в Твиттере по поводу дорожных работ на Васильевской улице: «Смотрю у вас дискуссия специалистов идёт. Я коротко, у подрядчика возникли свои проблемы, он сейчас решил их в банке. Срок контракта до 01.08, будем требовать, чтобы он закончил в срок. Во вторник-среду должен приступить. Я в курсе ситуации».

Общественники не простили врио губернатора невыполненное обещание произвели переименование в улицу Обещаний Клычкова. Кроме того, общственники припомнили советнику врио по СМИ Сергею Лежневу, который ранее высказываясь по этой теме позволил такой комментарий: «Вы как жуки навозные себя ведёте. У подрядчика проблемы возникали, такое, увы, тоже бывает, а вы как пацанята себя ведёте. С вами по человечьи пытаешься общаться, но вы как говно себя ведёте. Жаль что вы только тут такие смелые, а в реальной жизни вы все такие понятливые», – написал советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев в Твиттере.

Внезапно и совершенно не в связи с переименованием улицы, как пытается заверить все тот же советник по СМИ, на Васильевскую выехали чиновники всех мастей и калибров. А на объекте была замечена строительная техника. Более того, чиновники стали публиковать снимки с улицы Васильевской в соцсетях.

Напомним, это не первый случай, когда ремонт улицы в Орле растягивается на годы. Например, в 2016-ом при ремонте Наугорского шоссе очевидцы сняли укладку асфальта в снег. История получила всероссийскую огласку, после чего часть асфальта срезали. На образовавшейся яме стали ломать подвески водители. О проблеме говорили долго и безрезультатно. Яму залатали только в 2018-ом. Поэтому опасения общественников по поводу ремонта Васильевской вполне обоснованы — ведь асфальт там срезали еще весной.