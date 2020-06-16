16 июня 2020



В Орле ведется нешуточная война с клещами

Парки и скверы, уже прошедшие первую акарицидную обработку, обработают еще раз. Рял общественных мест не рекомендуется посещать в течение четырёх дней. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, чтобы снизить численность клещей, предотвратить их размножение и распространение, дезинсекторы обрабатывают территории «Альфатрином». Этот инсектицид относится к умеренно и малоопасным.

О том, что скверы и парки не рекомендуется посещать во время и через четыре дня после акарицидной обработки, жителям Орла сообщают информационные таблички. Зоны, на которых распылялся «Альфатрин», огорожены сигнальными лентами. 11 июня акарицидную обработку провели в Разградском парке.

Вчера дезинсекторы распылили инсектицид, в Медведевском лесу, в районе Щекотихинского пруда и сквере Орловских партизан.

Также до конца недели обработают парк «Ботаника», сквер им. Л.Н. Гуртьева и у библиотеки им. И.А. Бунина, ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», сквер им. И.С. Турегенева у Городского парка культуры и отдыха, сквер Героев-комсомольцев и территорию перед главным корпусом Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, бульвар Молодёжи, Историко-литературный квартал, Семинарский парк, территорию у озера Светлая жизнь.

На следующей неделе, 22 июня, акарицидную обработку пройдут сквер им. пионерской организации «Орлята» и мемориальный парк 400-летия основания города Орла.

Напомним, акарицидная обработка от клещей проводится в два этапа. Первый раз «Альфатрин» распыляли с 14 по 30 апреля.

 

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Опубликовано 16 Июн 2020 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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