В Орле ведутся сезонные работы по благоустройству

Муниципальные предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и «Зеленстрой» выполняют работы по благоустройству на территории областного центра: ведется покос травы, стрижка газонов, обустройство клумб.

Сегодня Спецавтобаза должна завершить покос травы вдоль набережных Оки и Орлика и вдоль Кромского шоссе, а «Зеленстрой» приступает к благоустройству ул. Комсомольской.

Покос травы также ведется в скверах им. Гуртьева, Дворянское гнездо, «Орлята», на ул. им. Семашко, на бульваре Победы, на братском кладбище жертв фашизма, в Городском парке культуры и отдыха.

Одновременно «Зеленстрой» ведет работу по благоустройству клумб. Цветы появились на улицах Брестской, Ленина, в сквере Ермолова. Сегодня ведутся работы по озеленению территории возле памятника Бунину, сообщает пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 14 мая 2018 в 14:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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