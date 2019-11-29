29 ноября 2019



В Орле ветхий дом вместо сноса решили отремонтировать

ОНФ просит Следственный комитет разобраться, почему ветхий дом в Орле исключен из списка аварийных, а его разрушения маскируют капремонтом. Кстати, ремонтные работы ведутся в вялотекущем режиме. Вопросом общественники занялись еще в 2018 г. Тогда орловские активисты ОНФ совместно с членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой выезжали на место и встречались с жильцами дома №7 на улице Коллективной.

«В ходе того рейда граждане рассказали, что ремонт дома был начат в 2017 году, но не завершился: подрядчик, выполнявший работы, ушел с объекта. За тот год строители сделали только кровлю и закрепили на кирпичных стенах утеплитель, но не закрыли его металлическим профилем. Тогда мы обратились в фонд капитального ремонта. Работы на объекте вновь продолжились только спустя год», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин.

При этом сами жильцы считают, что капитальный ремонт дома делать бессмысленно: по стенам здания, построенного в 1949 г., расползаются многочисленные трещины, фундамент раскрошился. Они показали документы, в которых отмечено, что до 2011 г. дом был признан аварийным, но после 2012 г. он был исключен из этого списка и поставлен в программу капитального ремонта. С чем это связано, непонятно.

Люди обеспокоены тем, что ветхий дом просто пытаются скрыть под панцирем металлического профиля, однако, уверены они, ни замена кровли, ни обшивка дома профлистом не помогут избежать в скором времени разрушения здания.

«Ситуация с проведением капитального ремонта этого дома содержит в себе много неясных моментов. В связи с этим мы считаем необходимым тщательно разобраться в данном вопросе и оценить правильность всех проведенных действий фондом капитального ремонта», – резюмировала эксперт регионального отделения ОНФ в Орловской области Ольга Фефелова.

 

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Опубликовано 29 Ноя 2019 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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