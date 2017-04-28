В Орле вместо улицы построили дом

№15 (463) от 3 мая 2017 г.

Ситуацию с жутким состоянием дороги, ведущей к двум домам на улице Бурова, попросил включить в повестку апрельской сессии горсовета депутат Евгений Косогов. В ходе обсуждения всплыли фантастические по степени абсурдности детали. На месте, где должна быть дорога, а точнее полноценная улица — с тротуарами и столбами освещения — построен жилой дом. Проезжую часть кое-как вынесли вбок, но она не выдержала нагрузки и развалилась. В итоге ни «скорая», ни пожарные, ни грузовой транспорт проехать по этому участку дороги не могут. А здесь находятся около 20 малых предприятий, к которым постоянно подвозят те или иные грузы. Но самое главное — два многоквартирных жилых дома оказались по сути отрезаны от цивилизации. И быстро решить вопрос, похоже, не получится.

Проблема была тщательно спроектирована

Историю появления проблемы изложили две стороны — представитель горадминистрации, где сформировали участок под строительство еще в 2007 году, и областная структура, к которой после 1 января 2015 года года перешли полномочия и которая выдала разрешение на строительство второй очереди на том месте, по которому должна была проходить улица.

— Администрацией города не выдавалось разрешение на строительство второй очереди дома по адресу Бурова, 46. Более того, администрацией города и письменно, и устно уполномоченный орган информировался о негативной ситуации, связанной с проездом около этого дома. По факту провала дороги возле дома №46 на улице Бурова администрацией Орла месяц назад было инициировано совещание, на которое пригласили руководство компании-застройщика, а также и.о. начальника облуправления градостроительства, и под протокол рекомендовали одному принять необходимые меры по безопасности проезда вдоль дома №46, а второму принять меры по понуждению к выполнению застройщиком особых условий градостроительного плана этого земельного участка, где прописано «обеспечить вынос участка улицы Бурова в границы красных линий в соответствии с утвержденным проектом планировки территории», — пояснил замглавы городской администрации Александр Муромский.

То есть муниципальный чиновник на сессии горсовета попытался свалить вину за произошедшее на областное управление, которое выдало разрешение на строительство злополучной второй очереди дома №46. Между тем у областных чиновников тоже в штате имеются юристы, которые ловко «перевели стрелки» на тех, кто составлял проект. То есть, участок был сформирован с нарушениями еще в 2007-ом. А о том, что будет большая беда, знали еще в 2012-ом, и уже после начала строительства никто из города не пытался решить проблему через суд.

Полномочия в сфере градостроительства перешли на уровень субъекта с 1 января 2015 года. Создан специальный орган. Вопрос выдачи разрешения на строительство в этом месте рассматривался неоднократно на комиссии по землепользованию и застройке. Проводились совещания, в т.ч. и с участием застройщика и городских властей. Напомню, данный земельный участок в сегодняшних границах (которые прошли без каких-либо изменений до сегодняшнего дня) был сформирован в 2007 году. В 2008 году он был предоставлен по результатам аукциона одному застройщику. Потом тот переуступил права и обязанности другому застройщику, и тот в 2011 году обратился к администрациию о разработке градостроительного плана земельного участка. Что такое градостроительный план? Это документ, который определяет правовой режим использования земельного участка, в том числе отражает все ограничения и обременения, которые есть в ПЗЗ, и с учетом кадастровой карты, где прописаны все ограничения. В итоге, в 2012 году градостроительный план был разработан и в нем никаких обременений и ограничений не было, кроме установленных в соответствии с законом. В 2012 году горадминистрация своим постановлением отменяет градостроительный план и утвердила новый, в котором в особых условиях пишет, что застройщику необходимо обеспечить вынос дороги из территории земельного участка. Хочу напомнить, что земельный участок формировался еще в 2007 году изначально с видом разрешенного использования «жилые дома». В соответствии с требованием Жилищного Кодекса участок формируется так, чтобы на нем можно было построить дом и объекты озеленения, а также элементы благоустройства. Иными словами, закон изначально не предполагает прохождение дорог, тем более муниципального значения, по территории земельного участка. Изначально в проекте не предусматривалась дорога по территории земельного участка. В 2012 году администрация, утверждая новый план прописывает в нем условия по выносу с территории участка дороги. И в 2012 году администрация выдала разрешение на первый этап. При этом в документах изначально была прописана возможность второго этапа строительства. С 2012 года особые условия по выносу дорогу застройщику были известны, — отметила замначальника областного управления градостроительства Наталья Анненкова.

Выход через суд

Переносить дорогу, по мнению городских чиновников, должен застройщик, который знал о существовании проблемного момента в проекте планировки территории и теперь должен выполнить мероприятия по обеспечению безопасного проезда. С точки зрения областных чиновников — формально с документацией на этот участок все в порядке. Так что, кто виноват и за чей счет теперь придется переносить (а по сути строить заново довольно дорогостоящий кусок улицы Бурова) — предстоит разбираться суду. А пока будут идти долгие судебные тяжбы, жители будут жить по сути без дороги, а двадцать предпринимателей будут вынуждены отказаться от большегрузов, так как на этом участке введено ограничение движения.

История имеет свойство повторяться

Напомним, конфликт на улице Бурова — это уже не первая ситуация, когда в Орле строят дом на месте проезжей части. Только недавно затих скандал с аналогичной проблемой в переулке Черемховском. И не надо быть гадалкой, чтобы предсказать — похожие ситуации будут повторяться снова и снова. В подтверждение приведём фрагмент из отчета городской Контрольно-счетной палаты, который по непонятным причинам депутаты отказались заслушивать в этом году. А в этом отчете есть очень важный и интересный нюанс. В Орле отсутствует государственная регистрация права на большинство автомобильных дорог местного значения (94%). Даже по новым дорогам земельные участки под двумя новыми трассами МКУ «УКХ г. Орла» не переданы! — к такому выводу пришли аудиторы КСП. Так что, в ближайшее время очень высока вероятность того, что орловцы станут свидетелями ( а кому не повезет — и участниками) еще одной очень похожей истории.

Сергей Миляхин

 

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Опубликовано 03 мая 2017 в 13:02. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 84

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