В Орле вместо живых чиновников с жителями теперь общается… робот

Более 700 обращений орловцев были обработаны с помощью телеграмм-бота «Социальный помощник» в июле. Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, телеграмм-бот «Социальный помощник» был создан в июне для создания единой базы ответов на вопрос о социальных выплатах, трудоустройстве и вакцинации от COVID-19. За последний месяц орловцы обратились к боту более 700 раз. В основном, жителей региона интересовала информация о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет — 208 обращений, социальном контракте — 171 обращение и маткапитале — 79 обращений.

Жители Орловщины активно интересуются вопросами регистрации в системе занятости, порядком получения и размером пособий по безработице и доступными в регионе вакансиями. В связи с повышенным интересом к этой сфере сотрудниками регионального департамента соцзащиты разработан дополнительный блок ответов. Воспользоваться им орловцы смогут в ближайшее время.

Приложение работает круглосуточно и раздает консультации по всем вопросам предоставления мер социальной поддержки, в том числе о необходимых документах и возможных причинах отказа. В случае если бот не знает ответа на вопрос, то он подскажет, куда следует обратиться. Получить доступ к приложению можно по ссылке: https://t.me/sochelpbot. Предварительно нужно установить программу-мессенджер Телеграм. Есть версии как для смартфонов, так и для установки на стационарный компьютер.