В Орле вновь соберется клуб виноградарей (12+)

19 февраля в 11.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина пройдет очередное занятие «Школы виноградаря». Клуб виноградарей вновь возобновляет работу после длительного перерыва.

На мероприятие приглашаются все, кто хочет научиться выращивать виноград.

Посещение мероприятия возможно при наличии сертификата о вакцинации, справки или QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (не более чем 6 календарных месяцев) отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов до посещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Данные ограничения не касаются лиц, не достигших 18 лет.