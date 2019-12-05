В Орле вновь засияет «Свет Рождественской звезды» (6+)

Благотворительная акция-концерт «Свет Рождественской звезды» состоится 15 января 2020 года, информирует администрация г. Орла.

В прошлом году героями акции «Свет Рождественской звезды» стали воспитанники общественной организации «Орловские родники». Это единственная в Орле организация, которая осуществляет всестороннюю адаптацию взрослых с ограничениями по здоровью, а также оказывает помощь детям-инвалидам. С продажи билетов на концерт и добровольных пожертвований было собрано 145 тыс. рублей, также воспитанники получили спортивное оборудование для укрепления мышц на 50 тыс. рублей от анонимной дарительницы.

На этот раз свет Рождественской звезды зажжется для слабовидящей Надежды Коротенко 2009 года рождения с очень серьезными диагнозами — ретинопатия недоношенных и ДЦП.

Надежда Коротенко — активный участник всероссийских фестивалей «Белая трость» и «Добрая волна», инклюзивного фестиваля «С добром по жизни» и спектакля «Открытая дверь».

Собранные в ходе благотворительной акции средства направят на приобретение электронной пишущей машинки для печати на Брайле. Она необходима Надежде для эффективного процесса обучения, социализации и дальнейшей помощи в профессиональном образовании. Стоимость такой машинки — от 200 тыс. рублей.

Зрители концерта смогут не только помочь девочке, но и стать участниками удивительного театрализованного концерта, на котором прозвучат классические произведения, авторская музыка, будут представлены лучшие образцы хореографического и театрального искусства.

На сцене выступят талантливые дети, молодежь города Орла, лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, воспитанники школ-искусств, музыкальных школ, а также детских Домов творчества.

Организаторы благотворительной акции -управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла и Орловский городской центр культуры.