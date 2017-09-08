В Орле водитель выгнал школьника из маршрутки в мороз. СК проведет проверку

В Орловской области проводится доследственная проверка по сообщениям СМИ о факте оставления в опасности малолетнего ребенка. Напомним, в четверг на январской сессии горсовета, директор лицея № 4 Татьяна Малыгина рассказала о факте незаконных действий водителя маршрутки по отношению к учащемуся 5-го класса. По словам депутата, школьника из-за несработавшего электронного проездного билета несколько дней тому назад водитель маршрутки высадил на ул. 1-й Посадской города Орла. При этом им не были учтены суровые погодные условия с отрицательными значениями температуры. Мальчику пришлось в сильный мороз пройти несколько километров пешком — от Посадской до Лужков, так как денег на проезд у него не было. При этом по словам женщины, на следующий день проездной оказался вполне исправным.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Орловской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.