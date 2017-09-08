В Орле волонтеры и спасатели отработали методику поиска потерявшегося в лесу человека

Члены орловского отделения общественной организации «Лиза Алерт», сотрудники регионального МЧС и рядовые жители Орла еще раз отработали методику поиска потерявшегося в лесу человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, «поиски» были организованы в Медведевском лесу. Сотрудники орловской специализированной пожарно-спасательной части продемонстрировали беспилотный летательный аппарат, который уже использовался для поиска людей.

Условный сигнал о помощи поступил к членам отряда от мужчины, который заблудился в лесу, собирая грибы. Участники встречи разделились на три группы: две занимались поиском по двум маршрутам, а третья отвечала за обучающий ликбез для самых юных участников и за полевую кухню.

 

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Опубликовано 18 Окт 2017 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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