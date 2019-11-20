В Орле воруют всё. Даже саженцы с улиц города

Почетный гражданин города Орла Евгений Троицкий констатировал печальный факт: появились случаи кражи саженцев деревьев. В частности, он напомнил об исчезновении восьми туй в сквере Семьи в конце октября. 13 деревьев были посажены жителями, имена которых вписаны в городскую Книгу почета, представителями ветеранских и общественных организаций 3 октября, в Международный день пожилых людей. По факту кражи саженцев администрация города Орла обращалась в УМВД по Орловской области. Некоторые нарушители уже привлечены к административной ответственности. Однако, проблема остается. Больше всего молодых деревьев гибнет в первые год-два после посадки, потому что после торжественной и шумной посадки наступает необходимость их поливать. А на это в казне не всегда находятся средства. Плюс много деревьев сажают различные общественные организации, и уход за ними вообще не попадает в поле зрения города. А сами общественники, увы, не следят за сохранностью дорогостоящих саженцев.