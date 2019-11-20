20 ноября 2019



В Орле воруют всё. Даже саженцы с улиц города

Почетный гражданин города Орла Евгений Троицкий констатировал печальный факт: появились случаи кражи саженцев деревьев. В частности, он напомнил об исчезновении восьми туй в сквере Семьи в конце октября. 13 деревьев были посажены жителями, имена которых вписаны в городскую Книгу почета, представителями ветеранских и общественных организаций 3 октября, в Международный день пожилых людей. По факту кражи саженцев администрация города Орла обращалась в УМВД по Орловской области. Некоторые нарушители уже привлечены к административной ответственности. Однако, проблема остается. Больше всего молодых деревьев гибнет в первые год-два после посадки, потому что после торжественной и шумной посадки наступает необходимость их поливать. А на это в казне не всегда находятся средства. Плюс много деревьев сажают различные общественные организации, и уход за ними вообще не попадает в поле зрения города. А сами общественники, увы, не следят за сохранностью дорогостоящих саженцев.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2019 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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