В Орле возбудили уголовное дело за подделку документов при смене УК

Типичная для Орла история получила неожиданный исход — споры и скандалы при смене управляющих компаний сопровождают практически каждый такой случай. Однако новый прокурор области совершенно иначе реагирует на подобные ситуации. Так, прокуратура Северного района провела проверку соблюдения требований законодательства при избрании управляющей компании дому № 44 по ул. Бурова г. Орла.

Было установлено, что в апреле 2021 г. составлен протокол общего собрания собственников помещений дома №44 по ул. Бурова г. Орла, в соответствии с которым якобы принято решение об избрании управляющей компании ООО «Орел-ЖЭК». Однако в бюллетенях голосования по данному вопросу имелись подписи лиц, фактически не принимавших участие в голосовании.

Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, были направлены в отдел полиции, на их основании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле районной прокуратуры.