В Орле возбуждено три уголовных дела по факту незаконного оборота никотиносодержащей продукции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, в пяти торговых павильонах г.Орла и Ливны осуществлялось хранение с целью сбыта никотиносодержащей продукции (снюсы), не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В соответствии с действующим законодательством оптовая и розничная торговля данной продукцией (снюс, где табак заменен на никотин, в виде карамели, леденцов, жевательной резинки, мармелада) на территории Российской Федерации запрещена.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается, информирует СУ СУ по Орловской области.