4 апреля 2022



В Орле возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц УКХ

Следственными органами СК России по Орловской области по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, с августа 2020 года по ноябрь 2021 должностные лица МКУ «УКХ г. Орла», ответственные за выполнение подрядными организациями условий заключенных муниципальных контрактов, качество применяемых материалов, оборудования и стоимость работ, не предприняли мер к формированию проектно-сметной документации и начальной максимальной цены контрактов, в результате чего выполненные по контрактам работы были незаконно приняты и оплачены, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету г. Орла на сумму свыше 7 миллионов рублей.

В настоящее время  проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.
Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным прокуратурой области.

 

В Орле пройдет более 100 новогодних мероприятий
В Орловской области стали привлекать к ответу за плохой ремонт дорог
Замдиректора ООО «Домстрой», похитившая деньги орловских дольщиков, отправится в колонию
Опубликовано 04 Апр 2022 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"