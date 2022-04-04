В Орле возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц УКХ

Следственными органами СК России по Орловской области по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, с августа 2020 года по ноябрь 2021 должностные лица МКУ «УКХ г. Орла», ответственные за выполнение подрядными организациями условий заключенных муниципальных контрактов, качество применяемых материалов, оборудования и стоимость работ, не предприняли мер к формированию проектно-сметной документации и начальной максимальной цены контрактов, в результате чего выполненные по контрактам работы были незаконно приняты и оплачены, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету г. Орла на сумму свыше 7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным прокуратурой области.