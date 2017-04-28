В Орле возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Прокуратурой Советского района г. Орла проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства при реконструкции здания БУК ОО «Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева».

Установлено, что работы по реконструкции здания БУК ОО «Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева» выполнены подрядчиком ООО «Синктел» с нарушениями и не в полном объеме. Однако должностными лицами КУ ОО «Орелгосзаказчик» акты приемки выполненных работ подписаны, а денежные средства перечислены подрядчику и получены им полностью, в связи с чем федеральному бюджету Российской Федерации и бюджету Орловской области причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 11 млн. рублей.

Материалы прокурорской проверки с требованием о возбуждении уголовного дела направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения СО по Советскому району УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Надзор за его расследованием осуществляет прокуратура Советского района г. Орла, информирует пресс-служба областной прокуратуры.