В Орле возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств дольщиков в особо крупном размере

Сегодня, 2 сентября, под председательством прокурора Орловской области Владислава Малкина состоялось межведомственное совещание по вопросу защиты прав граждан – участников долевого строительства позиции 2 по ул. Космонавтов в г. Орле.

В совещании приняли участие начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области Павел Ермаков, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков, руководитель Фонда по защите прав граждан-участников долевого строительства области Владимир Нестеров, а также сотрудники областных правоохранительных органов, руководители органов регионального контроля, руководители структурных подразделений прокуратуры области, районные прокуроры города Орла, представители инициативной группы дольщиков, руководитель ООО «Унистрой» Алексей Солнцев.

Открывая совещание, прокурор области подчеркнул, что надзор за соблюдением законодательства в сфере долевого строительства является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

Прокуратурой области совместно с органами власти региона и в координации с правоохранительными органами проводится целенаправленная, последовательная работа по декриминализации сферы строительства жилья.

При этом проведенные органами прокуратуры проверки показали, что застройщиком, уполномоченными органами не принимаются надлежащие меры к восстановлению прав дольщиков многоквартирного дома по позиции 2 по ул. Космонавтов в г. Орле.

Участники совещания отметили, что на рассмотрении Советского районного суда г. Орла находится уголовное дело в отношении единственного участника и директора ООО «Унистрой-Орел», который обвиняется в том, что он не выполнил свои обязательства по договорам о долевом участии в строительстве жилого дома позиции 2 по ул. Космонавтов в г. Орле, в результате чего 71 гражданам причинен материальный ущерб в сумме более 67 млн рублей. Подсудимый обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Прокурор области потребовал от государственного обвинителя отстаивать в суде принципиальную позицию по защите прав граждан-обманутых дольщиков.

Кроме того, установлено, что с октября 2016 г. по 2021 г. ООО «УниСтрой» с гражданами были заключены договоры долевого участия в строительстве дома по позиции 4 по ул. Космонавтов в г. Орле.

Согласно указанным договорам застройщик был обязан ввести дом в эксплуатацию не позднее апреля 2019 года. Однако до настоящего времени ООО «УниСтрой» не выполнены перед гражданами обязательства по предоставлению им квартир.

При этом денежные средства, полученные от граждан, были растрачены, переведены на расчетные счета подконтрольных организаций.

По указанному факту при координирующей роли прокуратуры территориальным органом СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования указанного уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.

Кроме того, в настоящее время на основании материалов прокуратуры СУ СК России по Орловской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц региональных органов, уполномоченных на решение вопросов в сфере долевого строительства.

Вопрос фактического восстановления прав граждан-участников долевого строительства остается на контроле прокуратуры Орловской области.

Прокуратура Орловской области