7 февраля 2019



В Орле возбуждено уголовное дело по факту необеспечения многодетных семей земельными участками

Возбуждено уголовное дело по факту необеспечения многодетных семей и иных категорий граждан земельными участками.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в период с января 2016 года по настоящее время должностные лица Управления муниципального имущества и землепользования города Орла, ответственные за надлежащее бесплатное обеспечение многодетных семей и иных категорий граждан земельными участками под строительство жилья на территории г. Орла, не приняли достаточных мер к формированию свободных земельных участков для обеспечения многодетных семей и иных категорий граждан земельными участками, что привело к нехватке земельных участков для 924 граждан, из которых 860 — многодетные, чем существенно нарушены их права и законные интересы.

Следствием будет дана объективная оценка действиям (бездействию) должностных лиц, допустивших сложившуюся ситуацию.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 07 Фев 2019 в 13:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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