19 февраля 2020



В Орле возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты 25 млн рублей налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, руководство ООО «ТД Посольство вкусной еды» с 2014 года по 2016 год уклонилось от уплаты налогов на прибыль организации в размере более 25 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия,  направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 19 Фев 2020 в 16:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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