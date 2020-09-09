В Орле возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полицейским должностными полномочиями

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Предварительно установлено, что с 2018 по 2020 годы один из сотрудников МО МВД России «Мценский», используя свои должностные полномочия, из корыстной заинтересованности получал информацию о транспортных средствах из базы данных, предназначенной для служебного пользования, и передавал эту информацию третьим лицам за денежное вознаграждение.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК.