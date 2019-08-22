22 августа 2019



В Орле возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников салона красоты

Фигуранты, воспользовавшись копиями паспортов и анкетными данными клиентов салона, мошенническим путем получили кредиты в банке на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Следователи следственного отдела ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по городу Орлу возбудили уголовное дело в отношении сотрудников одной из фирм, специализирующихся на оказании косметологических услуг, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Противоправное деяние было выявлено сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

По версии следствия, фигуранты с августа по ноябрь 2018 года, воспользовавшись копиями паспортов и анкетными данными клиентов организации, составили подложные кредитные договоры от их имени с банком, не поставив в известность граждан. Далее подозреваемые подписали договоры от лица заемщиков и заверили их своей подписью от имени агента банка, после чего направили необходимый пакет документов в финансовую организацию и получили кредиты на данных лиц. Таким образом, они совершили хищение денежных средств в сумме порядка 834 тысяч рублей, принадлежащих банку. Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 22 Авг 2019 в 14:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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