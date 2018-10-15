15 октября 2018



В Орле возбуждено уголовное дело в отношении механика, ответственного за выпуск маршруток на линию

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении механика отдела контроля качества ИП, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 266 УК (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями). 

По данным следствия, в январе 2018 года между двумя ИП был заключен договор на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому техническому осмотру транспортных средств. 

В июне 2018 года механик отдела контроля качества ИП, будучи ответственным за техническое состояние транспортных средств, допустил выпуск в эксплуатацию технически неисправного маршрутного автобуса марки «ГАЗ». В результате преступного бездействия подозреваемого 19 июня 2018 года в районе дома № 189 по ул. Комсомольской г. Орла данный автобус, ввиду неисправности тормозной системы, совершил наезд на препятствие в виде бетонного ограждения, что повлекло получение пассажиром автобуса телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 15 Окт 2018 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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