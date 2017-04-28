В Орле возле школ оборудуют еще 12 пешеходных переходов

Как сообщает администрация Орла, на эти цели городу уже выделены 6,2 млн рублей из регионального дорожного фонда.

В данный момент документация проходит экспертизу, по ее итогам будет окончательно утвержден перечень объектов, и затем начнутся конкурсные процедуры. Планируется, что все работы будут завершены до 1 ноября.

Переходы оборудуют в соответствии с последними ГОСТами: будут установлены ограждения, светофоры, светодиодные дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена соответствующая разметка.

 

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Опубликовано 11 Сен 2017 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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