В Орле возле школ оборудуют еще 12 пешеходных переходов

Как сообщает администрация Орла, на эти цели городу уже выделены 6,2 млн рублей из регионального дорожного фонда.

В данный момент документация проходит экспертизу, по ее итогам будет окончательно утвержден перечень объектов, и затем начнутся конкурсные процедуры. Планируется, что все работы будут завершены до 1 ноября.

Переходы оборудуют в соответствии с последними ГОСТами: будут установлены ограждения, светофоры, светодиодные дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена соответствующая разметка.