В Орле возле школы №27 появятся светофоры с пешеходными кнопками

Светофоры уже начали устанавливать на пересечении пер. Речного с улицами Фомина и 4-я Курская — в районе школы №27. Установка завершится на этой неделе.

В настоящее время также корректируется работа других светофорных объектов: на выезде от моста Дружбы по ул. 5 Августа при повороте налево на ул. 3-ю Курскую выполнена задержка зелёного сигнала на 15 секунд.

Кроме того, зеленый сигнал на 10 секунд будет задерживаться на светофоре при повороте налево с ул. 60 лет Октября на ул. Максима Горького; отрегулированы фазы светофоров на перекрестках: ул. 5 Августа и ул. 3-я Курская, ул. Степана Разина и ул. Московская, ул. Революции и ул. Московская.

Регулируются фазы светофоров на пересечении улиц Покровская и Московская, Комсомольская и Розы Люксембург, 1-я Курская и 5 Августа.

Все изменения в работу светофорных объектов планируется внести до конца этой недели, информирует администрация г. Орла.