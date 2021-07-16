В Орле впервые открыли малый храм, расписанный в честь собора орловских святых

Расписанный в честь собора орловских святых малый храм впервые появился в Орловской области, — рассказали в пресс-службе митрополии. Малый крестильный храм расположен на территории Ахтырского кафедрального собора Орла. Он был расписан в течение нескольких месяцев 2021 года. 15 июля, после божественной литургии в день празднования ахтырской иконы, митрополит орловский и болховский Тихон совершил чин малого освящения храма.

Напомним, ранее священный синод русской православной церкви благословил совершение 8 сентября празднования собора орловских святых.

На стенах крестильного храма изображены:

преподобный Кукша Печерский

священноисповедник Георгий Коссов

священномученик Иоанн Карабанов(внешняя ссылка)

священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы

преподобный Макарий Алтайский

священномученик Серафим (Остроумов)

преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)

Фоторепортаж с освящения храма можно посмотреть на сайте митрополии.