16 июля 2021



В Орле впервые открыли малый храм, расписанный в честь собора орловских святых

Расписанный в честь собора орловских святых малый храм впервые появился в Орловской области, — рассказали в пресс-службе митрополии. Малый крестильный храм расположен на территории Ахтырского кафедрального собора Орла. Он был расписан в течение нескольких месяцев 2021 года. 15 июля, после божественной литургии в день празднования ахтырской иконы, митрополит орловский и болховский Тихон совершил чин малого освящения храма.

Напомним, ранее священный синод русской православной церкви благословил совершение 8 сентября празднования собора орловских святых.

На стенах крестильного храма изображены:

преподобный Кукша Печерский
священноисповедник Георгий Коссов
священномученик Иоанн Карабанов(внешняя ссылка)
священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы
преподобный Макарий Алтайский
священномученик Серафим (Остроумов)
преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)

Фоторепортаж с освящения храма можно посмотреть на сайте митрополии.

 

Служба занятости: рабочих мест для инвалидов станет больше
В канун Дня города в Орле пройдет фестиваль «Орловское лето» (6+)
Ограничение движения в Орле
Опубликовано 16 Июл 2021 в 13:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"