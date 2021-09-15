В Орле впервые отопительный сезон начался до прихода холодов

С сегодняшнего дня к системам централизованного тепло- и газоснабжения будут подключены учреждения социальной и культурной сфер, а также сферы здравоохранения. Подачу газа в котельные обеспечивает АО «Газпром газораспределение Орёл». За подачу теплоносителя отвечает ПАО «Квадра» — «Орловская генерация». Многоквартирные дома начнут отапливаться, когда среднесуточная температура воздуха установится в пределах +8 градусов по Цельсию. Этот режим, согласно нормам СанПиН, должен удерживаться на протяжении пяти дней, — напомнили в пресс-службе горадминистрации.