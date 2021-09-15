15 сентября 2021



В Орле впервые отопительный сезон начался до прихода холодов

С сегодняшнего дня к системам централизованного тепло- и газоснабжения будут подключены учреждения социальной и культурной сфер, а также сферы здравоохранения. Подачу газа в котельные обеспечивает АО «Газпром газораспределение Орёл». За подачу теплоносителя отвечает ПАО «Квадра» — «Орловская генерация». Многоквартирные дома начнут отапливаться, когда среднесуточная температура воздуха установится в пределах +8 градусов по Цельсию. Этот режим, согласно нормам СанПиН, должен удерживаться на протяжении пяти дней, — напомнили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 15 Сен 2021 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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