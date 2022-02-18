18 февраля 2022



В Орле врача «скорой» избили на вызове

О вопиющем случае рассказал фельдшер Дмитрий Серегин у себя на страничке в соцсетях. Его товарища и коллегу избили на вызове.

«По приезду на вызов, он обнаружил двух граждан в алкогольном опьянении. Скорую помощь вызвал один собутыльник, для своего друга — тот, на его взгляд нуждался в медицинской помощи. И когда фельдшер подошёл осмотреть «больного», тот внезапно «ожил» и в момент, когда сотрудник отвернулся, нанес ему несколько ударов по голове. Как итог, больничный с сотрясением мозга. Вот такая работа. А теперь давайте представим, что на его месте могла быть хрупкая девушка, они тоже иногда в неукомплектованных бригадах вынуждены выезжать на вызовы. У кого-то ещё возникают вопросы, почему сотрудники скорой должны получать нормальную зарплату?» — эмоционально описал ситуацию Дмитрий Серегин.

Он также добавил, что России остро необходим реально работающий закон о нападении на медработников, а не его симулякр, который приняли несколько лет назад и который вообще медработников не защищает. Профсоюз «Действие» уже включился в эту ситуацию и окажет всю юридическую помощь пострадавшему.

 

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Опубликовано 18 Фев 2022 в 17:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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