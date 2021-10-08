В Орле все больше бездомных собак обретает хозяев

Проект «Собака в добрые руки», созданный активистами городского центра передержки «Альфа», администрацией области и ЦУР, успешно развивается. Благодаря ему питомцы обретают хозяев, а на их место приходят новые, мечтающие о заботе и ласке. Недавно база питомцев, мечтающих обрести дом, пополнилась. На сайте проекта появились около 40 новых анкет! Ознакомиться с ними можно по ссылке dogs57.ru

На сайте есть возможность не только выбрать себе четвероногого друга, но и записаться в ряды волонтеров или кураторов, а также помочь животным.