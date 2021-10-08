8 октября 2021



В Орле все больше бездомных собак обретает хозяев

Проект «Собака в добрые руки», созданный активистами городского центра передержки «Альфа», администрацией области и ЦУР, успешно развивается. Благодаря ему питомцы обретают хозяев, а на их место приходят новые, мечтающие о заботе и ласке. Недавно база питомцев, мечтающих обрести дом, пополнилась. На сайте проекта появились около 40 новых анкет! Ознакомиться с ними можно по ссылке dogs57.ru

На сайте есть возможность не только выбрать себе четвероногого друга, но и записаться в ряды волонтеров или кураторов, а также помочь животным.

 

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Опубликовано 08 Окт 2021 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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