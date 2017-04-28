В Орле все же начали косить траву

В районах Орла, несмотря на серьезные финансовые сложности у специализированных муниципальных предприятий, все же начался покос травы. В первую очередь бурьян и одуванчики скосят в местах массового пребывания горожан. Покос травы ведется бригадами, созданными в райадминистрациях, а также работниками МУП «Зеленстрой». С последним предприятием заключен контракт на сумму 3 млн 700 тыс рублей. Составлен график покосов.

Сегодня же было отмечено, что в «Зеленстрое» решается вопрос с погашением долгов по зарплате. Между тем социальные сети пестрят снимками голых орловских клумб, которые традиционно были украшены цветами — перед «трилистником», перед гостинице «Салют» и т. д.

Отмечают жители и отсутствие в городе топиарных фигур. Даже самая первая фигурка пчелы так и не прилетела на свое место перед въездом на Тургеневский мост. Впрочем, хорошо, что нашлись деньги хотя бы на покос травы.