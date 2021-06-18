18 июня 2021



В Орле все же открыли лабораторию ЭКО

Событие, о котором говорили в областном центре уже несколько лет и которое неоднократно переносилось, все же состоялось! На базе Орловского Перинатального центра открылось современное отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Только ПСД на реконструкцию помещений перинатального центра под отделение вспомогательных репродуктивных технологий обошлось в 693 тысячи рублей. А стоимость ремонта с учетом закупки технологического оборудования составила 43,7 млн рублей. Всего здесь установлено более 300 единиц медицинского и прочего оборудования на общую сумму 37 млн рублей.

Теперь порядка 350 орловских семей смогут ежегодно проводить процедуру ЭКО в Орле, а не в соседних регионах. Новая лаборатория ЭКО построена по самым современным стандартам и технологиям. Врачи, которые будут проводить процедуру, прошли обучение в Московском НИИ им. Кулакова. Все этапы полного цикла экстракорпорального оплодотворения будут бесплатными, и выполняться по полису ОМС.

 

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Опубликовано 18 Июн 2021 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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