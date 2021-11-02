2 ноября 2021



В Орле все же построят спорткомплекс на Генерала Родина

Благоустройством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) на улице Генерала Родина около школы №15 займётся ООО «СК «МОНОЛИТ». Прямой контракт был заключён накануне. Об этом рассказал начальник УКСа Дмитрий Кузнецов.

«Поиск подрядчика путём электронного аукциона не увенчался успехом. Поэтому мы заключили прямой контракт с ООО «СК «МОНОЛИТ». Эта компания уже неплохо проявила себя в реализации нацппроекта «Жильё и городская среда». Планируется, что объект будет сдан уже к концу этого года. Цена контракта — 19,7 млн рублей», — цитирует Дмитрия Кузнецова пресс-служба городской администрации.

Напомним, благоустройство ФОКОТа осуществится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Согласно проекту, ФОКОТ будет состоять из футбольного поля с беговыми дорожками по периметру, волейбольной и баскетбольной площадок, Для болельщиков предусмотрены трибуны на 100 мест. Кстати, здесь же оборудуют и площадки для воркаута. (Воркаут – это уличная гимнастика, которая стала своеобразной молодежной субкультурой. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя по-разному: воркаутеры, уличные спортсмены или атлеты, уличные гимнасты, турникмены).

Площадь под застройку составит 8,5 тыс. кв.м, в том числе 1,8 тыс. кв.м — под асфальтирование. Входов на ФОКОТ проектируется несколько: ученики школы № смогут заходить через специально выделенные ворота со стороны образовательного учреждения, а остальные жители — со стороны улицы Генерала Родина.

 

В этом году в Орле обновят почти половину светофоров
В Орле почтят память жертв политических репрессий
В Орле выбрали подрядчика, который займется содержанием кладбищ
Опубликовано 02 Ноя 2021 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"