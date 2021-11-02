В Орле все же построят спорткомплекс на Генерала Родина

Благоустройством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) на улице Генерала Родина около школы №15 займётся ООО «СК «МОНОЛИТ». Прямой контракт был заключён накануне. Об этом рассказал начальник УКСа Дмитрий Кузнецов.

«Поиск подрядчика путём электронного аукциона не увенчался успехом. Поэтому мы заключили прямой контракт с ООО «СК «МОНОЛИТ». Эта компания уже неплохо проявила себя в реализации нацппроекта «Жильё и городская среда». Планируется, что объект будет сдан уже к концу этого года. Цена контракта — 19,7 млн рублей», — цитирует Дмитрия Кузнецова пресс-служба городской администрации.

Напомним, благоустройство ФОКОТа осуществится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Согласно проекту, ФОКОТ будет состоять из футбольного поля с беговыми дорожками по периметру, волейбольной и баскетбольной площадок, Для болельщиков предусмотрены трибуны на 100 мест. Кстати, здесь же оборудуют и площадки для воркаута. (Воркаут – это уличная гимнастика, которая стала своеобразной молодежной субкультурой. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя по-разному: воркаутеры, уличные спортсмены или атлеты, уличные гимнасты, турникмены).

Площадь под застройку составит 8,5 тыс. кв.м, в том числе 1,8 тыс. кв.м — под асфальтирование. Входов на ФОКОТ проектируется несколько: ученики школы № смогут заходить через специально выделенные ворота со стороны образовательного учреждения, а остальные жители — со стороны улицы Генерала Родина.