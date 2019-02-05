5 февраля 2019



В Орле вскрылась нехватка контейнерных площадок

Одной из задач реформы сбора твердых коммунальных отходов было наведение порядка в этой сфере. Первый месяц работы регоператора, вскрыл массу проблем. Одна из них была известна задолго до 1 января и даже обсуждалась на заседании профильного комитета горсовета. Впрочем, никаких выводов тогда сделано не было. Речь о том, что в городе не хватает мусорных контейнеров. В основном эта проблема касается частного сектора — плотная застройка не всегда позволяет разместить контейнеры в непосредственной близости от домов.

Между тем, образовался интересный юридический парадокс — обязанности по организации и содержанию контейнерных площадок возложены на орган местного самоуправления, а получающий с населения деньги региональный оператор отвечает только за вывоз ТКО. В связи с этим сити-менеджер Александр Муромский поручил своему профильному заместителю Николаю Ванифатову, актуализировать схему организации мест для складирования мусора и раскрепить все домовладения за конкретными площадками. Николай Ванифатов, в свою очередь, отметил, что жители совместно с перевозчиком отходов могут самостоятельно организовать площадку для складирования мусора. Координаты необходимо передать в УК «Зеленая роща» с просьбой внести указанное место в схему вывоза отходов — уточнили в пресс-службе городской администрации. Напомним, недавно городские власти переложили на предприятия, организации и жителей частного сектора уборку части городских территорий. Теперь прозвучавшее заявление выглядит так, что власти собираются переложить на жителей еще и организацию контейнерных площадок.

 

В Орле женщины задержали грабителя
Итальянские инвесторы готовы построить на Орловщине завод
47-летний орловец подозревается в убийстве на почве ревности
Опубликовано 05 Фев 2019 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"