В Орле вскрылась нехватка контейнерных площадок

Одной из задач реформы сбора твердых коммунальных отходов было наведение порядка в этой сфере. Первый месяц работы регоператора, вскрыл массу проблем. Одна из них была известна задолго до 1 января и даже обсуждалась на заседании профильного комитета горсовета. Впрочем, никаких выводов тогда сделано не было. Речь о том, что в городе не хватает мусорных контейнеров. В основном эта проблема касается частного сектора — плотная застройка не всегда позволяет разместить контейнеры в непосредственной близости от домов.

Между тем, образовался интересный юридический парадокс — обязанности по организации и содержанию контейнерных площадок возложены на орган местного самоуправления, а получающий с населения деньги региональный оператор отвечает только за вывоз ТКО. В связи с этим сити-менеджер Александр Муромский поручил своему профильному заместителю Николаю Ванифатову, актуализировать схему организации мест для складирования мусора и раскрепить все домовладения за конкретными площадками. Николай Ванифатов, в свою очередь, отметил, что жители совместно с перевозчиком отходов могут самостоятельно организовать площадку для складирования мусора. Координаты необходимо передать в УК «Зеленая роща» с просьбой внести указанное место в схему вывоза отходов — уточнили в пресс-службе городской администрации. Напомним, недавно городские власти переложили на предприятия, организации и жителей частного сектора уборку части городских территорий. Теперь прозвучавшее заявление выглядит так, что власти собираются переложить на жителей еще и организацию контейнерных площадок.