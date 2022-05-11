В Орле вспомнят традиции святой Руси (6+)

13-15 мая в Орловской области будет проходить V Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси».

Фестиваль посвящен 90-летию схиархимандрита Илия.

Мероприятия 13 мая:

10.00-16.00 Международная научно-практическая конференция к 200-летию П. И. Якушкина «Традиционная культура Орловского края».

10.00-20.00 Выставка-ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства.

12.00-20.00 Открытие первого дня фестиваля. Концертная программа, участие в которой примут детский духовой оркестр «Прометей», образцовый коллектив театральной студии «Арлекин» (г. Орел), коллектив Сретенской семинарии (г. Москва), хореографическая студия «Абсолют» (г. Калуга), народный хореографический коллектив «Девчата» (Ростовская область), гармонист Максим Строев (г. Ливны), вокальный ансамбль «Орфеон», вокальный ансамбль «Капелла-сити» (г. Орел), народная вокально-инструментальная группа «Кубады» (Республика Северная Осетия-Алания), фолк-группа «Кудесы» (г. Смоленск), ансамбль песни и танца «Легенда» (Луганск), вокальный ансамбль Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова.

12.00 Открытие выставок (2-ой этаж Православной Артели) берестяных икон «Святые праведные воины» — автор Ольга Кирина (г. Владимир); скульптуры «Духовный щит православия» — мастер С. М. Исаков (Ростовская область).

16.30-18.00 Вечернее Богослужение в Храме Сретения Господня.

18.30-20.00 Второе отделение концертной программы: исполнитель музыкальных композиций на древнем армянском инструменте дудуке Арсен Григорян (Армения), женский вокальный православный ансамбль «Верба», вокально-инструментальный ансамбль «Ихтис» (Сербия).

Мероприятия 14 мая:

8.00-11.00 Архиерейская Божественная литургия в Храме Сретения Господня. Литургию возглавит Митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина). Песнопения исполнят Государственный академический Кубанский казачий хор, Московский Синодальный хор и мужской хор «Всехсвятских».

10.00-20.00 Выставка-ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Мастер-классы. Подворья регионов России. Интерактивные площадки от Русского культурного центра «100 глав» (г. Москва).

11.00-11.30 Открытие второго дня фестиваля.

Выступление почетных гостей.

11.30-17.00 Концертная программа. Выступит Кубанский казачий хор (г. Москва), автор и композитор Игорь Дзреев (г. Ростов-на-Дону), мужской хор «Всехсвятских (г. Минск), Московский Синодальный хор (г. Москва), хореографическая студия «Росинка» (г. Суворов), мужской концертный Архиерейский хор Александро-Невской Лавры (г. Санкт-Петербург), Брянский городской духовой оркестр (г. Брянск), государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа», государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» (г. Грозный), образцовый ансамбль танца «Россияночка» (г. Орел).

17.00-19.00 Всенощное бдение в Храме Сретения Господня.

19.30-21.30 Второе отделение концертной программы: оркестр Академии Федеральной службы охраны РФ, вокальный ансамбль МВД России по Орловской области (г. Орел), музыкальный коллектив «Браво. Метехи» (Грузия), народный артист РФ Александр Серов.

21.30 Праздничный салют.

Мероприятия 15 мая:

8.30.-10.30. Божественная литургия в храме Сретения Господня. Пасхальный крестный ход.

10.30-12.30. Фестиваль колокольного звона.

10.00-17.00. Выставка-ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Детский и семейный праздник. Тематическая программа.

12.00-17.00 Концертная программа. Выступит фольклорный ансамбль «Вятушка», сводный хор Православной гимназии имени преподобного Алексия «Благословенная Русь», ансамбль детских инструментов «Колокольчики» детского сада № 7 (п. Вятский Посад), хореографическая студия «Росинка» (г. Суворов), квартет «Притча» Раифского Богородицкого мужского монастыря Казанской Митрополии (г. Казань), хор Николо-Малицкого мужского, монастыря (г. Тверь), детская воскресная школа «Вифлеемская звезда» (Смоленская область), Орловская детская школа искусств имени Д. Б. Кабалевского и др.

По информации официального портала Орловской области