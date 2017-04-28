В Орле проходят обыски на «Лесоторговой»

26 мая с утра сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия в офисах ИП, работающих на территорию базы «Лесоторговая». Не исключена вероятность, что оперативные действия продлятся до 18.30. Именно на это время назначено начало митинга против политики действующего губернатора Вадима Потомского, организатором которого выступает общественное движение «Родной Орел», возглавляемое Аллой Борисовой.

Как сообщили «Орловской среде» работники базы, сотрудники полиции пришли сегодня в 9-00. При этом обошлось без ОМОНа. Визитеры ведут себя спокойно, пьют чай в актовом зале и не очень активно ходят по офисам. Запрашивают в бухгалтериях документы — им приносят. На место приезжала и следователь Мария Позняк, которая вела ранние уголовные дела в отношении Виталия Рыбакова. Но она пробыла на месте не более 10 минут, после чего уехала в сопровождении какого-то мужчины. Всего сотрудников полиции 5 человек. Все они очень молодые. С ними две девушки-понятые.

Как мы уже сообщали, по версии следствия, руководитель общественного движения «Родной Орел» Алла Борисова якобы создала организованную преступную группу из индивидуальных предпринимателей с Лесоторговой и чиновников горадминистрации. Следствие считает, что «преступная группа» путем мошеннических схем похитила из бюджета «Базы строительных товаров» (БСТ) в 2014 году 43,8 млн рублей.

Напомним, прессинг начался еще вчера — сотрудники полиции провели обыск в магазине «Умелец», который принадлежит бывшей супруге депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова. Что характерно, буквально за пару часов до начала обысков Орловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор Виталию Рыбакову.

Сегодня же в 18:30 на территории мемориального комплекса в районе завода Химмаш (Машиностроительная, 6, проезд трамваем № 3) должен состояться митинг против политики Потомского. Что характерно, городские власти категорически отказывались согласовать организаторам проведение митинга на различных площадках в центре города. В итоге место антигубернаторской акции было перенесено в так называемый «гайд-парк», специально вынесенный чиновниками в отдаленное и безлюдное место, где митингующих никто из прохожих не увидит. возобновились обыски у предпринимателей, которые ранее заявили о намерении провести митинг против политики действующего губернатора Вадима Потомского