16 августа 2019



В Орле второй день ищут пропавшего ребенка

В Орле продолжаются поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика. 15 августа 2019 он убежал от мамы в районе поликлиники №3 Заводского района и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Как сообщили в группе «Поиск пропавших детей», приметы пропавшего: на вид 11 лет, рост 140-150 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью.

Был одет: спортивные штаны синего цвета с белыми полосками по бокам, белые кроссовки с липучками, зеленую рубашку. Ребенок дезориентирован. Ему может требоваться медицинская помощь. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, или видел его просьба сообщить по телефону: 8 (4862) 22-23-01 — дежурная часть «Поиск пропавших детей-Орел».

UPD: Сегодня днем в ориентировке на поиск ребенка появилось важное уточнение. Предположительно, пропавший мальчик может передвигаться с детьми цыган. Просьба всех прохожих обращать внимание на группы цыган!

UPD Во второй половине дня появилось сообщение, что мальчик найден. Жив.

 

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Опубликовано 16 Авг 2019 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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