20 ноября 2018



В Орле второй раз остановили строительство парковки возле НКМЦ

Возле домов №28 и №45 по улице 7 Ноября строители второй раз попытались начать обустройство парковки для авто посетителей детской больницы. И второй раз строительство вызвало протесты со стороны жителей близлежащих домов: часть парковочной зоны, по их мнению, занимала бы придомовую территорию. Кроме того, жителей тревожило то, что постоянное нахождение автомобилей под окнами квартир ухудшило бы экологическую ситуацию.

На улице 7 Ноября установлен дорожный знак, запрещающий парковку. Но автомобилисты регулярно оставляют там машины. Желание убрать транспортные средства с обочин и тем самым обеспечить двустороннее движение по улице, — вот задача, которую может решить организация дополнительных машиномест, пояснил депутат Олег Карпиков. Кстати, и работы по созданию дополнительной парковки велись по программе наказов избирателей.

Однако жители настаивают, что парковочный карман необходимо обустроить как можно дальше от жилых домов. В качестве возможного варианта была предложена территория у медицинского института ОГУ со стороны улицы Октябрьской.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил подрядчику убрать технику с объекта и остановить работы. Кроме того, по рекомендации главы администрации Орла наряды ГИБДД установят наблюдение за этим участком, что позволит штрафовать незаконопослушных автомобилистов за парковку в неположенном месте. Александр Муромский также поручил управлению коммунальным хозяйством города проработать вопрос организации парковки на улице Октябрьской, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2018 в 11:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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