20 июля 2020



В Орле введен особый противопожарный режим

С 17 июля и до особого распоряжения в областном центре будет действовать особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба администрации города Орла.

В этот период ограничено пребывание граждан в лесопарках «Лужки» и «Андриабуж», въезд транспортных средств. Запрещены все виды работ, за исключением аварийно-спасательных и связанных с обеспечением пожарной безопасности.

На территории лесопарков организовано патрулирование добровольной пожарной охраны и сотрудников УМВД по городу Орлу. Налажено оперативное взаимодействие с пожарно-спасательными частями.

 

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Опубликовано 20 Июл 2020 в 16:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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