В Орле введен особый противопожарный режим

С 15 июня с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Орловской области введен особый противопожарный режим.

Как сообщает администрация Орла, въезд в лесопарки на автомобилях будет ограничен, запрещено разведение костров. Следить за соблюдением этих ограничений будут сотрудники УМВД России по городу Орлу.

С сегодняшнего дня плановые мероприятия в рамках противопожарного режима начнет выполнять «Зеленстрой». Муниципальному предприятию предстоит установить на границах лесопарковых зон информацию о введении режима, провести обследование просек и противопожарных минерализованных полос.

Управление по безопасности администрации города уже наладило взаимодействие с пожарно-спасательными частями для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Также патрулировать лесопарковые зоны будут представители добровольной пожарной охраны.

 

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Опубликовано 18 Июн 2018 в 16:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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