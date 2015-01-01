В Орле введен особый противопожарный режим

С 15 июня с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Орловской области введен особый противопожарный режим.

Как сообщает администрация Орла, въезд в лесопарки на автомобилях будет ограничен, запрещено разведение костров. Следить за соблюдением этих ограничений будут сотрудники УМВД России по городу Орлу.

С сегодняшнего дня плановые мероприятия в рамках противопожарного режима начнет выполнять «Зеленстрой». Муниципальному предприятию предстоит установить на границах лесопарковых зон информацию о введении режима, провести обследование просек и противопожарных минерализованных полос.

Управление по безопасности администрации города уже наладило взаимодействие с пожарно-спасательными частями для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Также патрулировать лесопарковые зоны будут представители добровольной пожарной охраны.