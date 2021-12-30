30 декабря 2021



В Орле введен в эксплуатацию новый водовод на ул. Авиационной

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдало МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» разрешение на ввод в эксплуатацию водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина, сообщает администрация г. Орла.

Напомним, участок водовода длиной 3,6 км прокладывали бригады МПП ВКХ «Орёлводоканал» в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Строительство участка водовода по ул. Авиационной до ул. Генерала Родина продолжалось в течение полугода. При этом МПП ВКХ «Орёлводоканал» обошлось без перекрытия движения по Карачевскому шоссе; отключение водоснабжения в Зареченском микрорайоне и Орловском районе было минимальным.

 

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Опубликовано 30 Дек 2021 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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