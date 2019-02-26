26 февраля 2019



В Орле выберут лучшее чучело Масленицы

10 марта в Орле пройдет конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня масленица». К участию приглашаются все желающие. Полная высота куклы-чучела должна быть не менее 1,2 метра. Допускается использование любых материалов. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора / авторов, наименования работы и контактного телефона. Везти куклу-чучело на главную площадь города придется самостоятельно 10 марта к 11.30. Заявки на участие принимаются до 7 марта на электронную почту park.park@mail.ru. Подробная информация по телефону 73-17-20.

Всех участников конкурса ждут памятные грамоты. А лучшие работы будут отмечены грамотами и призами. Награждение участников и победителей состоится на площадке перед административным зданием Детского парка 10 марта в 13.30, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 26 Фев 2019 в 17:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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