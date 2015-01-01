В Орле выберут лучших работников культуры

Администрация Орла объявила конкурс «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла».

Прием заявок начнется 10 января и продлится в течение месяца. Принять участие в конкурсе могут работники муниципальных учреждений культуры и муниципальных досуговых учреждений (центров творчества, дворцов, домов культуры, парков и т. д.). Подать заявку могут как творческие (художественные руководители, художники, режиссеры, артисты, руководители клубных формирований), так и технические работники (инженеры по сценическому оборудованию, методисты, менеджеры, ветврачи). Главное условие — стаж работы в муниципальном учреждении не менее трех лет.

Жюри будет оценивать личные творческие и профессиональные достижения участников конкурса, достижения воспитанников и учеников, наличие авторских проектов, программ, методических разработок, выступление с докладами и сообщениями на семинарах, конференциях, информирует пресс-служба горадминистрации.

Победители конкурса получат почетные грамоты и денежные премии.

 

Орел будет салютовать защитникам Отечества
С 9 по 12 июня в Орловской области пройдут соревнования по парусному спорту
Подрядчиков на «юбилейные» объекты теперь будет определять областная власть
Опубликовано 09 Янв 2017 в 16:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 8

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"