В Орле выберут лучших работников культуры

Администрация Орла объявила конкурс «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла».

Прием заявок начнется 10 января и продлится в течение месяца. Принять участие в конкурсе могут работники муниципальных учреждений культуры и муниципальных досуговых учреждений (центров творчества, дворцов, домов культуры, парков и т. д.). Подать заявку могут как творческие (художественные руководители, художники, режиссеры, артисты, руководители клубных формирований), так и технические работники (инженеры по сценическому оборудованию, методисты, менеджеры, ветврачи). Главное условие — стаж работы в муниципальном учреждении не менее трех лет.

Жюри будет оценивать личные творческие и профессиональные достижения участников конкурса, достижения воспитанников и учеников, наличие авторских проектов, программ, методических разработок, выступление с докладами и сообщениями на семинарах, конференциях, информирует пресс-служба горадминистрации.

Победители конкурса получат почетные грамоты и денежные премии.