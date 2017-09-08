В Орле выбрали лучшего водителя Почты России в ЦФО

В Орле состоялся макрорегиональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель 2017 года», организаторами которого являются Почта России и Общероссийский профсоюз работников связи, сообщает пресс-служба регионального филиала ФГУП «Почта России».

За право получить титул лучшего почтового водителя состязались 11 профессионалов из Брянска, Орла, Калуги, Тулы, Владимира, Смоленска, Ярославля, Костромы, Иваново, Твери, Рязани.

Жюри оценивало участников в нескольких конкурсных заданиях. Теоретическая часть включала тестирование по правилам дорожного движения, а также навыки оказания первой медицинской помощи.  Самый зрелищный этап – демонстрация навыков управления автомобилем – маневрирование – состоялся на автодроме.

По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрали участники из Твери, Орла и Брянска. Лучшим водителем макрорегиона Центр признан 39-летний Геннадий Седов из Твери. Он доставляет пенсии и почту в отдаленные поселки.

Александр Чулков из Орловской области занял второе место, уступив несколько сотых балла лидеру. Александр Васильевич Чулков за рулем уже 43 года, он развозит почту по Залегощенскому району.

Третье место завоевал Роман Гапоненко из Брянска.

 

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Опубликовано 09 Ноя 2017 в 13:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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