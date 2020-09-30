В Орле выбрали подрядчика, который займется содержанием кладбищ

Муниципальный контракт будет заключен с ИП Стерликова в середине октября.

В обязанностях подрядчика — очистка территории кладбищ, вывоз отходов, уборка общественных туалетов, а также посыпка песком проездов и пешеходных дорожек в зимний период.

Работы будут вестись на Наугорском, Историко-мемориальном, Троицком, Крестительском, Лужковском, Афанасьевском, Иоанно-Богословском и Лепешкинском кладбищах.

Сумма контракта — 2,167 млн рублей. Работы начнутся с момента заключения контракта до 30 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба администрации г. Орла.