В Орле выход на лед водоемов категорически запрещен

При проведении мониторинга толщины льда в городе Орле на Оке установлены колебания уровня воды, которые могут повлиять на крепость льда, кроме того, под снежным слоем неоднородность ледового покрытия скрыта от глаз рыбаков и других граждан, выходящих на водоемы для занятия спортом и других целей, информирует ГУ МЧС по Орловской области.

Сотрудники ГИМС, спасатели и представители общественных организаций ежедневно проводят профилактические рейды вдоль водоемов, напоминая орловцам об опасностях зимнего льда и выхода на открытый водоем.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей города Орла на соблюдение правил безопасного поведения около водоемов и на льду. Лед на Оке в настоящий момент неоднородный. Из-за колебания уровня воды уже образовавшийся лед может частично разрушиться, поэтому выход на лед открытых водоемов в Орле категорически запрещен. Напомним, что безопасным для перехода одного человека является лед толщиной не менее 10 см.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает: при выходе на водоем нужно быть особенно осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, немедленно сообщите об этом на телефон Службы спасения 112 (101).