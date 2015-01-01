В Орле вынесен приговор начальнику вентиляционной газовой службы

Заводской районный суд г. Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении начальника вентиляционной газовой службы.

Заводской районный суд г. Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении начальника вентиляционной газовой службы ООО «Перспектива». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что начальник службы в нарушение постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» составил график обходов вентиляционных каналов и дымоходов, в котором запланировал проверку дома №3 по пер. Дарвина г. Орла только в январе — апреле 2016 года.

Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей привело к тому, что засоренность и неработоспособность дымового канала не была своевременно выявлена и устранена, в результате в одной из квартир жилого дома произошел рост концентрации угарного газа, от отравления которым погибли трое граждан.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности начальника вентиляционной газовой службы и назначил ему наказание в виде 1 года 8 мес. лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией технического обслуживания капитальных строений сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, информирует прокуратура области.