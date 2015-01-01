В Орле вырубили фруктовый сад

В Орле при реконструкции сквера «Орленок» вырубили многолетние яблони и груши. Они здесь росли еще с тех пор, как это место было частной застройкой. Для многих жителей яблони стали символом этого сквера. Деревья исправно плодоносили каждый год. Весной 2018-го и на грушах, и на яблонях была обильная завязь, — сообщили нам в редакцию местные жители.

Это уже не первый инцидент со сносом зеленых насаждений в областном центре за последние дни. Причем, если в первом случае были спилены тополя, которые реально могли представлять угрозу в случае падения, то чем помешали низкорослые яблони — остается загадкой. Также жителей волнует, что будет посажено вместо вырубленных фруктовых деревьев. Напомним, в 2016 году там уже был выполнен ремонт центральной аллеи и спилено несколько деревьев. В этом году в сквере идет вторая очередь ремонта, на которую потратят более 10 миллионов рублей.